Peter Parros, conocido como RC en la serie , ha mantenido una presencia constante en la televisión, participando en una amplia variedad de series y películas. Su carrera post "El Coche Fantástico" refleja su capacidad para adaptarse a diversos roles, consolidándose como un actor versátil y respetado en la industria. Sus trabajos más sonados han sido en las series “The New Adam 12”, la telenovela “As the World Turns”, y “Los que tienen y los que no tienen de Tyler Perry”.

Richard Basehart, era la voz que narraba los icónicos créditos iniciales (en España ese trabajo fue para José Luis Angulo) y quien interpretó a Wilton Knight, tuvo una carrera prolífica antes ya de sumarse al elenco de la serie. Falleció en 1984, pero su legado en el cine y la televisión, especialmente en "Voyage to the Bottom of the Sea", sigue siendo recordado por los aficionados.