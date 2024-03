Pedro Piqueras: "Me arrepentiré toda la vida de no haber hecho periodismo del corazón"

Lejos de lo que puede esperarse de una charla en un congreso, Piqueras abrió su corazón y contó todo con detalles. "Ahora me siento más libre", dijo, cuando se cumplen tres meses de su gran despedida de la televisión. ¿Que por qué decidió jubilarse? "Hay que saber irse. Cuando se trabaja hasta las 10 de la noche todos los días de tu vida, no puedes ir ni al cine, ni a tomar una cerveza con amigos. En algún momento dices ¿cuánto me queda de vida? Eso llega sin avisar. Entonces pensé, antes de que me llegue (el final), tengo que vivir la vida", explicó. Y en eso está. Aunque también está haciendo balances.

Pero su relato sin tapujos no quedó ahí. Piqueras se animó a decir a viva voz que el mayor fracaso de su vida profesional fue negarse a hacer periodismo del corazón. La historia que contó dejó a todos sorprendidos. Lo habían convocado para hacer un programa llamado 'A plena luz' -"el programa peor iluminado de la historia", aclaró entre risas-, en el que tendría que tocar temas del corazón y hacer entrevistas con personajes que nada tenían que ver con la actualidad informativa, referentes del mundo del entretenimiento. "Fui con mala actitud. No quería hacer nada fuera de la política. Esos errores que cometemos. La vida es mucho más que la política. Hay que ir con buena actitud hagas lo que hagas. Me arrepentiré toda la vida de no haber hecho corazón. Sería el rey de las mañanas", dijo y se adjudicó por completo el fracaso de ese programa: "Fracasó, pero el fracaso se debió a mí, que fui con mala actitud por no querer hacer eso. Un gran error".