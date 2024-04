Pepe Carabias, la voz de Benji que a los 77 años aún suena como un chaval de 16

La cosa estaría entre Iker Casillas y Benji Price. No hay más porteros en España que hayan generado tanto consenso entre los aficionados al fútbol. Y al anime, claro. El primero nos dio un mundial, pero 'Campeones: Oliver y Benji' fue uno de esos fenómenos que durante los 90 nos regalaron interminables momentos de sano esparcimiento. Tan interminables como el tiempo que tardaba en llegar el balón a portería en según que escenas.

¿A qué te esa voz produce en tí un 'efecto Ratatouille' y te ha llevado a esas tardes después de colegio. Por si no eres consciente de la importancia que tuvo para nuestra generación Campeones, así se lo explicaba a RTVE Néstor Rubio , uno de los autores de 'Los magos del Balón. Todo sobre Oliver y Benji' (Diábolo ediciones): "En España, el impacto de la serie fue histórico, por aquel entonces estaba naciendo la televisión privada, se acababa de lanzar la ley de audiovisuales que regulaba las señales para emisión y la oferta televisiva se amplió enormemente teniendo especial repercusión las series y programas destinados al público infantil y juvenil ", señala.

En este caso, según el autor, la serie resultó ser un autentico fenómeno. "Llegó escasas semanas después del nacimiento de Telecinco en marzo de 1990 y enseguida los directivos de la cadena se dieron cuenta del potencial de la serie, no en vano, se ofrecía a las 20.30 h, en horario donde el Telediario de TVE era récord absoluto de audiencia y no fueron pocas las familias que se pusieron en contacto con la cadena mediante cartas para pedir que se emitiera la serie a otra hora ¡porque los niños querían ver “Oliver y Benji” y no dejaban ver el Telediario!".