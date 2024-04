Muere a los 88 Bruce Kessler, director de clásicos como 'El equipo A' o 'McGyver'

De hecho, su primera película no lo alejó mucho de los circuitos, ya que se trató del corto de Fórmula Uno 'The Sound of Speed', que llegó a representar a Estados Unidos en el Festival de Cannes. Su experiencia técnica, además, lo llevó a ser contratado como asesor técnico en carreras y secuencias de persecución para películas, y trabajó como director de segunda unidad de Howard Hawks en 'Red Line 7000'. En muchas fotos de esa época se le puede ver asesorando a estrellas aficionadas a la velocidad como James Dean o Steve Mcqueen.