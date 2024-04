Durante una década la popular serie representó un ideal de camaradería y amistad blancas en medio de una Nueva York idealizada

Por debajo de esa idealización edulcorada de la amistad, ocurrían cosas como el calvario de Matthew Perry en su lucha con las adicciones

Por si fuera poco, a lo largo de los años diversas estrellas invitadas han declarado haberse sentido incómodos e incluso maltratados

Poco después de la muerte de Matthew Perry, el recordado Chandler de 'Friends', le preguntaron a Alec Baldwin por su experiencia como estrella invitada en el programa. "Fue algo raro -empezó diciendo Baldwin-. En realidad no hablé mucho con ninguno de ellos. Creo que les acababan de anunciar que se habían convertido en los actores mejor pagados de la televisión y estaban como en una nube o algo así".

Baldwin no es el único en reportar algo de 'toxicidad' en el plató de 'Friends'. Ni este, desde luego, ha sido el único en el que el ambiente podía llegar a ser caótico. Y desde luego este ambiente no siempre tenía que ver con los protagonistas. 'Euphoria' una de las series más exitosas de los últimos tiempos, fue denunciada por varias fuentes porque el rodaje no sólo era 'tóxico' sino que las jornadas de trabajo se alargaban hasta las 18 horas y las condiciones eran 'infernales'. Y aunque está claro que en televisión no todo lo que brilla es hora, es cierto que cuando se trata de producciones como 'Friends', que representan universos tan artificialmente puros, la realidad resulta más chocante.

Bing bang

El caso más sangrante ha sido, desde luego el tan querido Chandler Bing, fallecido el año pasado por complicaciones relacionadas a su lucha contra el alcoholismo y otras adicciones. "Lo que siempre me hace llorar... es que no es justo. No es justo que yo haya tenido que pasar por esta enfermedad y los otros cinco no”, le dijo Perry a la NBC durante la promoción del libro que escribió antes de morir. Y sin duda no lo era. Los demonios que terminarían alcanzándolo, sin embargo, no hizo que se separara de sus amigos, por el contrario siempre se sintió respaldado por ello: "Fueron muy comprensivos y tuvieron paciencia" solía decir. Lisa Kudrow lo explicó con otras palabras "Estábamos dolorosamente al margen", recuerda.

El resto del elenco tuvo, por su parte, sus propios dilemas. Sobre todo después de emitirse el último episodio. Matt LeBlanc, por ejemplo, ha declarado que “Durante años y años casi no salí de casa. Estaba quemado. Quería no tener compromisos y no estar en ninguna parte. Y estaba en posición de hacerlo. Mi agente estaba disgustado. La mayoría de los actores llaman a sus agentes y preguntan qué tienen para ellos ahora. Yo llamé al mío y le dije que perdiese mi número por unos cuantos años. Fue una época oscura. Casi tuve un colapso nervioso”.

Malos tratos

En cuando al plató, la última en hablar de la incomodidad que sintió entre los 'Friends' ha sido la actriz británica Olivia Williams (Camila Parker-Bowles en 'The Crown'), que ha dicho que su paso por la serie fue nada menos que 'horroroso'. "Me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz maravillosa, cuyo personaje creo que se llamaba simplemente 'Anciana'", le decía recientemente a The Independent, para asegurar que aunque era una actriz “muy distinguida”, eso no la había librado de ser despedida de mala manera. “En un momento dado, un productor le gritó: '¡No eres graciosa!'. Y la mujer ya no volvió al día siguiente. Eso me resultó alarmante”.

Ella misma, por su parte, fue víctima de un comportamiento prepotente por parte de la producción. Como recuerda Williams, 'Friends' "era una marca, y tenías que encajar con esa marca. Ibas al departamento de maquillaje y peluquería y te decía. 'Aquí trabajamos este estilo, esto es lo que hacemos'. Y eso involucraba, esencialmente, arrancarte todos los pelos de las cejas”, cuenta Williams, que asegura aunque“suplicó” a los encargados que no la depilaran estos hicieron caso omiso: “No me dejéis sin cejas, ¡puede que las necesite en otro trabajo!” cuenta que llegó a pedir infructuosamente.

Hasta actores como Jean Claude Van Damme, tuvieron cameos algo accidentados en la serie.