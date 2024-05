Scully recuerda el rodaje de 'Expedientes X' con unas polaroids desconocidas

Pero, admitámoslo, en realidad el gran 'misterio' de la serie para muchos fans era la relación que existía ya no entre Mulder y Scully (spoiler alert: sí, tienen una relación) sino entre Anderson y Duchovny (spoiler alert: no, nunca tuvieron nada). Lo que no quita que, hasta la fecha, ambos actores tengan que aguantar ser preguntados constantemente por la relación entre ellos. Y aunque son grandes amigos desde entonces, Anderson no ha parado de decir: que "no, no ha pasado y nunca pasará". Misterio resuelto.