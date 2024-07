La cinco mejores series de la historia

Un dato previo: ninguna comedia entra en este ránking, pero hay tres que están muy cerca: 'Friends', 'Seinfeld' y 'The Office'. Aunque muy diferentes entre sí, podríamos decir que las tres exitosas sit com tiene como denominador común la 'cotidianidad': nos gusta reírnos del día y las situaciones más o menos comunes. Si embargo, las series que realmente nos atrapan, las que nos seducen, las que nos enajenan, son la de corte dramático. Spoiler alert: sí, están 'The Wire' y 'The Sopranos', pero ya no ocupan los primeros puestos.