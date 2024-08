Puedes encontrarlas por muy poco dinero en aplicaciones de venta online: se trata, en la mayoría de los casos, de gadgets, no mas grandes que un pendrive, que incorporan cientos de videojuegos clásicos de los 90 y que puedes conectar directamente a tu televisor. ¡You win! Y si para Sheldon Cooper, el recordado protagonista de 'The big bang theory', la música de 'Super Mario 64' era como la madalena de Proust, hay otros que no pueden escuchar un "¡Shoryuken!" ('Street Fighter') sin retrotraerse a su infancia llena mamporrazos 3D y nocilla.