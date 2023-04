¿Cómo detectar una alteración en el cuentakilómetros? Para cifras inferiores a los 100.000 km no debería haber desgaste excesivo en pedales, volante o botones. Pide siempre documentación sobre mantenimiento e ITV pasadas , si no te la pueden proporcionar, desconfía inmediatamente. Puedes proponer al vendedor realizar una revisión exhaustiva por parte de profesionales -tendrás que pagarla tú- que acredite el estado del vehículo. Si se niega, mala señal.

Además de los coches que puedan haber sido robados o sustraídos, existen vehículos de renting, embargados, comprados a plazo, o incluso situaciones complicadas entre familiares del propietario. No pagues el coche a nadie que no sea el titular.

Hay timadores que ponen anuncios con fotos de coches que han sacado de Internet. Para que más gente pique el anzuelo, el precio suele ser muy atractivo. Suelen tener una historia bonita con elementos añadidos, como que es un coche que ya no puede usar el antiguo dueño por haberse ido al extranjero, ser un extranjero que ha retornado a su país, ser una herencia de su abuelo, etc.

Todos estos vendedores tienen una cosa en común: no están cerca del coche. Como norma general, no te fíes de vehículos que no hayas visto en persona , ni adelantes dinero en concepto de señal: el típico truco de vendedor es avisarte de que hay más interesados y que se lo venderá al primero que le dé una señal.

Las pistas para detectar estafas son las mismas: precios chollo pueden esconder sorpresas o es alguien que no sabe lo que vende, faltas de ortografía y expresión, fotos de baja calidad o que no muestran la matrícula, imposibilidad de hablar por teléfono, urgencia para vender, etc. No hay que adelantar dinero que no se pueda rastrear, y, en general, hay que ser desconfiado. Intenta contrastar toda la información que te proporcione el vendedor y busca incongruencias o poco ánimo de colaborar. Si tienes muchas ganas de comprar un coche muy concreto, no las muestres, te hará vulnerable.