Ir al supermercado y decantarnos por una caja de huevos suele ir relacionado con la fecha de caducidad y si acaso por lo que nos venden en la etiqueta, si son camperos o ecológicos , por ejemplo. Pero lo cierto es que un huevo nos puede dar más información de la que creemos con solo mirarlo, y no precisamente porque su color sea más o menos claro. Más bien nos referimos al código que viene impreso en su cáscara y al que en la mayoría de los casos no prestamos atención, pero que nos dice algunas de las características del producto que estás metiendo en la cesta de la compra.

Cuando el primer número es un 3 significa que esas gallinas se han criado en jaulas, aunque la normativa obliga a que estas estén acondicionadas de una forma específica. A pesar de que deben cumplir con ciertos requisitos, la superficie mínima no deja de ser 2000 centímetros cuadrados, con un nido y espacio para picotear y escarbar. No obstante, como muchos medios han puesto en más de una ocasión en conocimiento, las gallinas se encuentran bajo luz artificial para estimular que pongan huevos y no pueden moverse tranquilamente por el exterior.