Emprendedora de éxito (y de fracasos) Lupina nos cuenta su secreto para mantener la pasión en un nuevo proyecto vital, dejándonos de paso una serie de recomendaciones desde su experiencia, para que no metas la pata si decides montar un negocio.

Sí, por cuestiones demográficas y en todos los ámbitos. En el económico también. Todos tenemos que tener acceso a una planificación financiera. No solo la gente que tiene grandes patrimonios o una situación más desahogada, al contrario, las personas con menos recursos son las que tienen que aprovecharlos mejor, cualquiera puede conseguir ahorros o mejorar sus ingresos y vivir de forma más tranquila.

Quiero usar mi vivienda como plan de pensiones. ¿Qué me interesa?

Generalmente, si hay un problema de liquidez, lo mejor en vender tu casa. Pero hay otras opciones. Está la nuda propiedad, vender tu casa y quedarte en usufructo de por vida, pero no te la van a dar si no tienes una edad muy avanzada. Aquí pierdes la propiedad de tu casa y tus hijos se quedarían sin nada.

En la hipoteca inversa te dan una cantidad mensual mientras vivas. No es accesible para todas las personas, el año pasado se concedieron unas 1.000 en toda España. Dependiendo de las entidades unas ofrecen mejores condiciones que en otras. Aquí dejas una deuda que deben pagar los herederos, en caso de que quieran recuperar la propiedad. Generalmente lo que se hace después es vender la casa y pagar la deuda con ello y quedarse lo que sobre, con sus implicaciones fiscales.

Hay otros productos, como la venta con alquiler, y otras, pero hay que ver la letra pequeña, porque algunos no los garantizan para siempre. Hay que ver todo en conjunto y ver qué te interesa según tu situación.

Lo primero es la pasión, saber por qué lo haces. La principal motivación para emprender no tiene que ser el dinero , si no querer cambiar el mundo y hacerlo con ilusión y pasión.

Hay que saber elegir bien el momento del mercado y no esperar a tenerlo todo perfecto. Haz el proyecto, véndelo y cuando tengas el cliente, ya lo irás desarrollando. ¡Y funciona!

Muchas veces tantas horas de trabajo compartido hace que cojas cariño a los compañeros, pero ten siempre presente que el equipo no es tu familia, es tu equipo, no tomes decisiones motivadas por el afecto, y no por la profesionalidad, por lo que va a ayudar a la compañía.