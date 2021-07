Las cuotas a la comunidad suelen llegar en el momento más inoportuno. El abono de las mismas depende de las condiciones estipuladas por los propietarios, pero pese a tener plazos fijos, algunas veces se escapan de nuestra previsión. Hay una suerte de Ley de Murphy en ellas: si te has gastado un buen pellizco en arreglar la cocina, probablemente hayas olvidado que este mes te toca pagar los gastos de la piscina junto a tu vecindario. Pero mantén la calma. Siempre al rescate del ciudadano, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una serie de pautas para ahorrar al máximo en los gastos que se derivan de las comunidades de propietarios.

Lo más común es que los vecinos tengan una cuenta bancaria con la que agilizar los pagos y evitar la incomodidad del dinero en mano. Pero lo cierto es que no todas ofrecen las mismas condiciones. En algunas ocasiones, se generan sobrecostes por algún tipo de operaciones, como realizar transferencias o emitir recibos. "Nosotros hemos encontrado cuentas que cobran más de 1.300 euros por lo mismo que en otras cuesta menos de 50", subraya la organización. A este respecto, recomiendan entrar en su comparador para conocer los mejores precios.

Tal y como explican en la OCU, el ahorro, a nivel general, no debe basarse en la supresión de "coberturas útiles o indispensables". El truco es ahorrar sin prescindir de servicios clave u obligatorios. La organización ha realizado análisis de seguros para comunidades de propietarios y ha encontrado buenas ofertas a nivel general. "La mejor póliza para cubrir un edificio de 20 viviendas, 30 años de antigüedad y calidades medias costaba unos 2.100 euros, y los ahorros posibles eran del 36 %", señalan. A este respecto, puedes echarle un ojo al comparador de seguros realizado por OCU inmobiliario, donde podrás encontrar buenos precios y, seguramente, recortarás gastos.

Respecto al mantenimiento, no es necesario que la misma empresa que lo instaló se haga cargo también de la parte del sustento técnico. En cualquier caso, las rebajas a las que hace referencia la organización pueden comprobarse en el comparador de precios que ofrece la OCU.

A menudo se tiende a pensar que contratar a un portero de modo directo es más barato que a través de una empresa, pero no tiene por qué. La OCU ha encontrado, en su comparador, algunas compañías que prestan estos servicios por precios similares que a nivel particular. Además, es más práctico. “Es más sencillo porque no habrá que hacer nóminas, pagar cotizaciones a la Seguridad Social…”