¿Cuándo hay que declararlas?

A pesar de la inexistencia de una regulación tributaria que sea específica para las criptomonedas en España, no significa que estén exentas de ser puestas en conocimiento sobre Hacienda. El experto en materia Víctor Ronco ya explicó a Uppers que la compra en exchange no aplica IVA o que tenerlas depositadas en un monedero virtual sin operar con ellas no genera ningún problema ni tienen que ser tributadas, pero si te dedicas a la compra-venta, ya se está generando algún tipo de pérdida o beneficio del que hay que poner en conocimiento a Hacienda.