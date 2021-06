Cómo gestionar el efectivo a ojos de Hacienda

Realmente tener tu dinero en casa es legal , no hay impedimento alguno para guardarlo allí si, por ejemplo, no quieres pagar comisiones bancarias y prefieres meterlo bajo el colchón, en un cajón, o en una caja fuerte, tuya es la decisión. Pero tenerlo bajo techo, cabe recordar, implica unos riesgos , desde su robo hasta un desafortunado incendio que termine con tus ahorros de forma inesperada.

Para que no se te escape una, debes saber que cualquier operación que se efectúe con más de 3.000 euros debe ser comunicada al fisco por las entidades , así como cualquier operación que implique un billete de 500 euros independientemente de la cantidad, aunque sea menor de 3.000 euros y ya sea una gestión puntual o periódica. No obstante, cuando se retira una cantidad del banco y pasa mucho tiempo sin estar en el control de la entidades bancarias , al volver a una cuenta al cabo de meses o incluso años, puede levantar las sospechas de Hacienda. Como ves, no es fácil que la Administración tenga conocimiento sobre el dinero en metálico del que disponemos, pero para nada imposible.

¿Implica una multa? No debería

En caso de que ese dinero no esté declarado y, por tanto, la Agencia Tributaria no tenga conocimiento alguno de dónde proviene se tendría que realizar otro procedimiento. De acuerdo a cómo lo considera la Administración, este efectivo, cuando no puedes acreditar su origen, debe declararse como ganancia patrimonial no justificada que, por supuesto, hará pagar más impuestos e incluso puede acarrear una posible sanción por la cuota defraudada.