Y todo está basado en la tecnología blockchain . Para explicarla, imagina un libro con las páginas en blanco. Sus hojas están conectadas con cientos de miles de personas a lo largo del planeta, de tal manera que cuando escribes algo en una de ellas, queda registrado en esos otros libros distribuidos por el mundo. Así, se crean copias con una condición adicional: no se puede modificar salvo que haya consenso entre todos los dueños de esos libros, no solo del autor. Y, por supuesto, queda registrado la fecha y la hora en la que se hizo la inscripción original y el autor recibe un certificado de que ese texto es de su propiedad.

Y la idea de Miguel Caballero, cofundador de proyectos como Tutellus, Rentaal o Fittoken, no va muy alejada de la de su colega: "De la misma manera que el mundo necesita a la banca, pero no a los bancos, los ciudadanos tienen que ser libres para organizar sus jubilaciones como quiera sin depender del Estado. En cierta manera, la Seguridad Social es una especie de esquema Ponzi, porque estás contribuyendo toda tu vida y cuando te retiras no tienes nada salvo que haya más contribuyentes en el futuro que paguen las pensiones de los del pasado, pero no está tu dinero esperándote en una caja fuerte", nos cuenta. "Creo que se van a crear muchos productos descentralizados, de tal modo que no dependas de nadie y que cuando llegue el momento puedas sacarlos sin depender de nadie".