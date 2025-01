En el caso de la jubilación anticipada forzosa se puede adelantar hasta los 61 años, o lo que es lo mismo cuatro años (48 meses) si has cotizado más de 38 años y tres meses (65 años); mientras que, si se ha cotizado menos de ese tiempo, el adelanto en el retiro anticipado parcial forzoso se podrá hacer a los 62 años y ocho meses.

Una cosa son los años cotizados que se piden para jubilarte a la edad ordinaria, y otra los años exigidos para poder cobrar el 100% de la pensión. Por ejemplo, si llegas a los 66 años y ocho meses en 2025 pero no has cotizado lo exigido, no cobrarás el 100% de tu base reguladora. Durante 2025 y 2026, los trabajadores que vayan a jubilarse y quieran cobrar el 100% de la pensión deberán tener 36 años y medio cotizados. En el caso de jubilarse a partir de 2027 ya será necesario acreditar 37 años cotizados.