Las masivas sanciones aprobadas por la UE contra Rusia también podrían suponer un recorte de más del 1% del PIB cuando aún no se ha terminado de consolidar la recuperación económica en Occidente tras la pandemia del covid. La cadena de suministros puede sufrir más interrupciones. Habrá escasez de materiales y transportes, y los puerto tendrán dificultades de capacidad para recibir las mercancías. El hundimiento de la oferta es palpable y lo peor es que el crecimiento no acompaña. Y sin crecimiento la bolsa no sube. Así, se abre un escenario que no tiene que ver con la demanda, que afecta a la oferta y que puede tener consecuencia imprevisibles para la economía.