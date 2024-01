Me he roto una rodilla, tengo lumbalgia o una infección que me imposibilita trabajar y por tanto estoy de baja por Incapacidad Temporal (IT) o laboral. Miro el calendario y me doy cuenta de que tengo un viaje reservado desde hace meses y no sé si hacer las maletas o reorganizar los planes. ¿Puedo viajar estando de baja laboral?