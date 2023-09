Según marca la legislación actualmente, los contratos de alquiler de una vivienda entre dos particulares tienen una duración de cinco años que se amplían a siete años cuando el propietario del inmueble es una persona jurídica . En el caso de un contrato entre personas físicas, como es por cinco años, cuando las partes no notifican la intención de darlo por finiquitado, ese contrato se renueva automáticamente año tras año hasta completar un periodo que no puede superar los ocho años. Cuando se trata de un contrato en el que el propietario es una persona jurídica tienen que pasar siete años para que se inicien las prórrogas anuales, de modo que la relación contractual puede durar hasta diez años si las partes no se pronuncian acerca de cancelar la renovación.

Puede que estas circunstancias no se produzcan, por tanto, el arrendador no podrá rescindir el contrato hasta que haya pasado el periodo de cinco años o siete si es una persona jurídica. Además, para cancelar esta renovación automática tendrá que comunicárselo al arrendatario por escrito cuatro meses antes de la fecha del vencimiento del contrato, es decir, cuatro meses antes de que se cumplan los cinco o los siete años. Por otra parte, también le puede informar de su voluntad de no renovarlo cuatro meses antes del vencimiento de las prórrogas anuales que se han ido generando si no hubo noticias antes.