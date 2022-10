Hay pocas cosas más desesperantes que tener tu casa alquilada a un inquilino que no paga. Un temor que es incluso más plausible en un contexto económico delicado como el actual. Porque rescindir un contrato de alquiler y echar al moroso puede ser un proceso largo y costoso , pese a toda la legislación que ampara al propietario. Pero siempre hay una solución para cada problema, y unas pautas que nos pueden ayudar a agilizar y optimizar el proceso.

Tanto si el moroso contesta al burofax, como si no, mientras no pague, podrás interponer una demanda por impago y emprender el proceso de desahucio. Siempre es aconsejable contratar los servicios de un abogado para este tipo de procesos, ya que se pueden incurrir en acciones que puedan perjudicarte como propietario.

Una vez el juzgado admita la demanda, el moroso tendrá varias opciones: pagar la deuda, desalojar la vivienda u oponerse a la demanda. En este último caso, deberá de alegar que no está de acuerdo con la deuda que mantiene o que el propietario no le reclamó esas cantidades pero, al haber enviado el burofax, no podrá enervar la situación.