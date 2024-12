La flor del ranúnculo se confunde con las rosas pero no tiene nada que ver, lo primero porque es venenosa, de modo que en caso de mascotas mejor descartarla para evitar sustos. En planta alcanzan los 40 centímetros de altura y su floración comienza en invierno para aguantar hasta principios de la primavera. Le gusta un clima más bien caluroso para empezar a florecer y después un invierno suave y soleado, sin embargo, soporta que las temperaturas bajen hasta los -10º C .

Las plantas de brezo se extienden por laderas y montañas y al terminar el otoño sus ramas espigadas se cubren de pequeñas flores moradas, rosas, amarillas o blancas. Esa belleza se puede trasladar al jardín o a las macetas del balcón con un sustrato un poco ácido manteniéndole húmedo pero no encharcado. Solo hay un inconveniente, el brezo es un exquisito; necesita unas ocho horas diarias de luz directa, sin que llegue a transmitir un calor intenso; y no le gusta el frío extremo. El brezo no sobrevive si la temperatura baja de los 5º C y tan solo resiste una helada esporádica.