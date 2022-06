¿Por qué nos saltamos las dietas?

Llevamos un tiempo intentando perder peso y nada parece funcionar. ¿Falla la dieta o fallamos nosotros? Es la pregunta eterna que nos hemos hecho mil veces con pocas o ninguna respuesta. Sabemos perfectamente lo que nos conviene y lo que tenemos que evitar. En unas personas, es el dulce o los procesados; en otras, las bebidas carbonatadas , el alcohol y todo lo que le rodea... Las cañitas y los aperitivos que las acompañan. Tienes que claro que hay que poner coto a esos alimentos, pero, inexplicablemente acabas cayendo en la tentación, pese a que intentas hacer mindful eating o alimentación consciente y eres un profesional de la nutrición intuitiva . Sin embargo, la historia se repite. ¿Cuántas veces has ido a un restaurante convencido de comer sano y has acabado comiendo el doble de lo habitual? La ciencia lo explica: no eres tú, son tus hormonas. En concreto: la grelina .

La grelina no solo hace que el apetito aumente , sino que nos hace ser más impulsivos tanto a la hora de elegir (nos iremos hacia lo más calórico) como a la hora de cometer el exceso. Nos impulsa a comer y a elegir aquello que no nos conviene .

Esto implica, por ejemplo, que si en nuestra despensa hay snacks procesados o embutido , iremos derechos a esos alimentos por los que te sientes atraído. Aunque suene un poco extremo, si eres de los que rompes la dieta con esos productos, no los tengas en grandes cantidades . Darse un capricho de vez en cuando no es malo, lo malo es la 'barra libre' de estos alimentos. Justo lo que provoca la grelina .

Esto se traduce en que aunque sepamos que lo que vamos a comer no nos conviene, parece que hay algo que nos impide resistirnos. Nuestro cerebro nos convence de que no pasa nada, de que un día es un día y de que no pasa nada si nos tomamos ese capricho. Realmente, la ingesta ocasional no es mala, pero, como hemos visto, la grelina aumenta la impulsividad y nos hacer superar las cantidades permitidas.