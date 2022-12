No le deseo a nadie convertirse en el encargado de organizar la reunión navideña de los compañeros de trabajo, del equipo de fútbol o de la peña. Genera bastantes quebraderos de cabeza a no ser que uno esté acostumbradísimo, sea muy diplomático o todo le resbale. En Uppers hemos recogido unas pautas de experto sobre cómo elegir restaurante para tu cena de Navidad de empresa o la de los amigos de toda la vida para que todo salga de maravilla y los comensales te feliciten. No es una boda donde se hace lo que digan los novios sin chistar, aquí todos protestan, critican o dan una lata increíble hasta el final.