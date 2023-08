Seguro que te ha pasado. Estás tumbado en la playa disfrutando de un libro, el agua está perfecta y los baños están siendo super agradables, pero el hambre aprieta y no queda más remedio que abandonar ese pedacito de paraíso para irse a comer. Te preguntas por qué no se te ha ocurrido meter unas bebidas y la comida en una nevera portátil. Existen cientos de propuestas ricas y bien saludables, solo debes tener presente qué alimentos no debes mezclar en la nevera de playa. En Uppers te damos las claves sobre qué ingredientes es mejor evitar, cómo preparar un buen picnic sin que falte de nada y cómo hacer que la nevera portátil mantenga el frío en su interior sin poner en riesgo la salud.