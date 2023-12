Las ciudades como Madrid ofrecen cientos de propuestas de ocio que quieren salirse de la ruta habitual y en esas intenciones están inmersos muchos hoteles. Ya no se conforman con ofrecer un rooftop, spa, gimnasio y una carta de almohadas a sus clientes . Quieren ponerse de moda apuntándose al divertido tardeo, a la nocturnidad y al trasnoche. Han abierto al público sus lobbys, bares y coctelerías y, sin duda, lo están “petando”. En Uppers hemos pedido a los entendidos que nos lleven a cinco hoteles de Madrid donde tomar un cóctel .

Cada uno de estos espacios se han decorado con mimo y atención para llenarse de matices que rinden homenaje a las coctelerías clásicas y tradicionales, con su impresionante barra y una luz íntima e indirecta. También los hay ecléticos y transgresores . Sin embargo, quien manda es el maestro coctelero, que te hace una entrevista en toda regla para dar en el clavo y servirte ese coctel inolvidable que no quieres que se acabe. Por supuesto, por delante anda el respeto a los que no quieren beber alcohol. Sus seguidores crecen en número y tanto en carta como bajo la guía de la experiencia del barman hay combinados igual de ricos y sorprendentes.

El Glass by Sips presta su tradicional servicio de bar y cafetería a sus atareados clientes por las mañanas y hasta las cinco de la tarde. Después, a las seis entra en escena la propuesta coctelera de la mano de dos expertos: Simone Caporale y Marc Álvarez. Especias, aromas, frutas, cafés, licores y los mejores combinados asaltan este lugar moderno que recuerda a los típicos establecimientos de los años veinte. Entre los más solicitados está el Negroni by Sips que se mantiene perfectamente frío gracias a un hielo que no se derrite, el Espresso Martini, con ron, amaro y vainilla, que se mezclan con una cuchara en vez de con la típica coctelera, o el Krypta, lleno de los aromas que desprenden el estragón, el jazmín, el tomillo y el laurel.