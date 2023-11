Después, es necesario tener presente diversos aspectos relacionados con los restaurantes y con los clientes. Por una parte, en lo que concierne a los establecimientos , en aquellos de mayor categoría tratan la bodega como un tesoro, es un reclamo para los comensales que junto a la gastronomía quieren disfrutar de los vinos que propone la carta. Además, el sumiller cata el vino igual que lo hace el cliente. En los demás establecimientos , los caldos disponibles son menores en cuanto a tipología, pero suelen tener mucha tirada con lo cual es extraño que se hayan estropeado . Con esto, si la botella de vino se abre y se comprueba que no está en condiciones, aunque se trate de un vino carísimo, no hay discusión, el local la debe sustituir por otra.

Por otra parte, en lo que concierne al cliente, los expertos subrayan que se abren dos posibilidades : que el vino sea de su gusto o que no lo sea, al igual que influye si sabe apreciarlo o no .

Aquí está el quid de la cuestión. Si el cliente pide un vino concreto sin dejarse aconsejar y tras probarlo no le gusta, pero está en perfectas condiciones, no podrá devolverlo. En cambio, cuando el comensal se deja guiar por el sumiller, y una vez descorchado el vino no es de su agrado, se abre la gran discusión de si tiene derecho a devolverlo sin pagar por él o no. La función del experto es consultar con el cliente sus preferencias y, por muchas preguntas que haga, nunca será impertinencia, sino necesidad de conocimiento para acertar. A continuación, le aconsejará un vino concreto que también maride con el menú elegido. Lo habitual es que acierte porque es su trabajo y se ha especializado en ello.