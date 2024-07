Ciertamente, en un momento de su vida cada uno de estos cinco influencers decidió cambiar sus hábitos y redireccionar su camino. Todos ellos han centrado su proyecto de vida en el cuidado de su cuerpo y para ello también se miman psicológicamente , comen muy bien, duermen horas suficientes y hacen vida social. Tienen el convencimiento de que cumplir años no es una traba para su salud ni para su felicidad.

Colin Daring acaba de cumplir 54 años y hace auténticos malabares con una kettlebell , también conocida como pesa rusa, una bola de hierro , igual que una bala de un cañón que se ha fundido a un asa. No es un malabarista, es un deportista y un entrenador personal con tal fuerza en sus brazos que con una mano lanza al aire su pesa para cogerla al vuelo con la otra como si se tratase de una ligera pelota de tenis.

Sus seguidores se sorprenden de su increíble fuerza y le gastan bromas preguntándole si alguna vez se le ha caído la kettlebell en un dedo del pie. Colin Daring no deja nada al azar y le contesta que “si te sientes cansado o distraído... Es hora de tomar un descanso” . También le sigue la broma y le aconseja que no tenga miedo, “eso es parte de subir de nivel”.

A sus seguidores les anima a encontrar una rutina de entrenamiento que no solo les ayude a mantener su físico sino que sea “ mentalmente comprometido ”. Es decir, Daring defiende que ver una serie subido a la cinta de correr no sirve de nada; es imprescindible “pensar en tenis, voleibol o baloncesto. Ejercicios que comprometan la mente y el cuerpo al mismo tiempo”.

En cada post, Bill Maeda informa del material que está utilizando, por ejemplo, una banda elástica de resistencia, y el ejercicio que está practicando junto a su edad y la fecha y la hora exactas. Así se recuerda así mismo y a sus seguidores que haber cumplido 55 años no significa nada.

Tras diversos reveses como un cáncer de colon del que se ha recuperado y el fallecimiento de su madre, empezó a salir de la crisis en la que se encontraba cuando en el confinamiento grabó un vídeo mostrando cuántas flexiones era capaz de hacer en 10 minutos. El vídeo se viralizó y le empezaron a llegar comentarios muy positivos. Con todo ello decidió dejar de compadecerse “redirigir esa energía a servir, enseñar y, como mínimo, entretener a cualquiera que me concediera unos momentos de su tiempo para ver mis vídeos."

El consejo de Bill Maeda es esperanzador para cualquiera que quiera iniciarse en el deporte. Según sus palabras hay que empezar por unos ejercicios muy breves, fáciles y que no impliquen un gran esfuerzo para no cansarse. El objetivo es que se puedan repetir para crear poco a poco el hábito. Es mejor incluso hacerlo en casa para que no obligue a desplazarse ni a quedar con nadie. Al principio recomienda dedicar cinco minutos exclusivamente e ir ampliando el tiempo minuto a minuto, avanzando lentamente, hasta que la actividad se transforme en una costumbre que se desea llevar a cabo.