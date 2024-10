Hubo un tiempo en el que ponerte la camiseta de una banda significaba algo. Lanzaba un mensaje y una advertencia al resto del mundo: "Este soy yo y este es mi rollo". Te la ponías no solo porque te gustara la música de ese grupo, que no necesariamente tenía que ser tu favorito, sino porque te permitía asumir como propios unos códigos que tu tribu, aquellos que te importaban, sabría interpretar. No era lo mismo lucir una camiseta de Kiss que de Nirvana. Eran declaraciones distintas, pero lo importante es que aquello te representaba a ti y a tu forma de entender el mundo, de una manera no muy distinta a como ahora lo hace un tatuaje.