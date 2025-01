John Waters lanza una marca de moda 'filthy': "No confío en nadie que diga que antes nos divertíamos más"

El padre del cine 'basura', en el mejor sentido posible de la expresión, ha lanzado una nueva línea de productos

Entre ellos, camisetas, mochilas, sudaderas, pero también 'bolsas para vomitar' y 'trapos para limpiarte el semen'

El director, fotógrafo y escritor tuvo un recordado paso por Madrid hace dos años

"Esa fue la primera vez que John Waters me jodió la vida", dice Seth Bogart, artista multidisciplinario y colaborador del director, al recordar la vez que fue al cine a ver 'Hairspray' (1988), cuando tenía nueve años. Las aventuras musicales de Ricky Lake, Divine y compañía sin duda dejaron huella en él porque décadas más tarde empezó a seguir al autoproclamado 'Pope of the Trash' (el Papa de la basura) en algunas de sus aventuras, incluida la más reciente: la línea de ropa y complementos Filthy.

Talk dirty to me

¿En que consiste la línea de ropa y merchandising Filthy? En una serie de primorosas camisetas, holgadas sudaderas, pintorescos calcetines, rocambolescas bolsas para 'hacer la lavandería' y, inevitable tratándose de Waters, bolsas para vomitar con el lema "él te pondrá enfermo' y unas pintorescas toallitas de mano que el propia director llama 'trapos para limpiarte el semen' y asegura que "es el primero que hace una celebridad". De momento están agotadas.

En una interesante charla con la revista Paper, Waters, de 78 años y director de clásicos como 'Polyester' o 'Pink Flamingos', dice sobre su nueva colección: "Conozco a Seth del mundo del punk rock, porque organizo un gran festival de punk todos los años llamado Mosswood Meltdown, en Oakland, y el ha tocado allí muchas veces con su banda Hunx & His Punx. Lo conozco como artista. Ya nos asociamos cuando hizo todo el botín para mi espectáculo en el Museo de la Academia. Así que continuamos con esta línea. Estoy emocionado. La colección se está vendiendo muy bien en la carretera. No podemos mantener los trapos para el semen o las bolsas para el vómito en stock", dice sobre sus productos estrella.

Pero no es la primera vez que el director se lanza de cabeza al mundo del diseño. "Estoy en la nueva campaña de Yves Saint Laurent por segunda vez -dice-. Estoy en la campaña de Nordstrom. Sí, he hecho muchas líneas de moda para otras personas. También he tenido la mía propia. Tuve una línea llamada también Filthy, que era más con cosas de terror. He hecho figuras de acción. Sí, he hecho otras líneas, pero esta es la primera línea de ropa que he tenido con una sola persona haciendo todo el trabajo. Así que estoy emocionado por ello. Creo que Seth es un buen artista por sí solo".

Ícono

Pocas figuras del espectáculo han alcanzado su icónica singularidad, incluido su fino bigotito, homenaje a Little Richard, uno de sus ídolos. "Llevo mucho tiempo haciendo esto y siempre supe que el marketing era importante -le dice a Paper-. Siempre tenía imágenes fijas para promocionar mis películas, siempre hacía los carteles y siempre salía a promocionarlas porque no teníamos dinero para publicidad. Así que hoy, el hecho de que se haya convertido en algo para promocionar junto con todo lo demás que hago, es simplemente otra forma de utilizar el humor".

El humor es, sin duda, la tónica de la colección. "Esa es la mejor manera de conseguir fans, es la mejor manera de cambiar la opinión de la gente y es la mejor manera de llevar la moda. Si te tomas demasiado en serio la moda, vamos. Es ridículo. Pero al mismo tiempo, cuando veo a alguien pasar por aquí accidentalmente con una de mis camisetas o algo así, es realmente emocionante. Es un shock y una emoción".

