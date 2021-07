Unos lo odian, a otros ni les disgusta, y otro tanto convive con él a pesar que de su gusto no es. No hablamos de otra cosa que no sea el gotelé, un efecto en la pared que en el siglo pasado se reconocía como elemento decorativo, igual que aquellos papeles pintados con formas psicodélicas, del que hoy muchos se arrepienten o cuando quieren comprarse una casa una de las primeras cosas en la que se fijan es las paredes, que estén totalmente lisas. Por mucho que la mayoría no lo quiera ver ni en pintura, el gotelé no deja de ser un elemento propio de nuestro país al que, para qué engañarnos, le tenemos hasta cierto cariño.