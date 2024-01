Quizá no sepamos definir exactamente qué es una pareja sólida y estable. Sin embargo, casi todos sabemos reconocerla: en su presencia reina la complicidad y la armonía, eso que comúnmente llamamos 'buen rollo'. Si estas parejas ya pueden considerarse ideales, la clase de comunicación que se da entre ellas les eleva a la categoría 'unicornio' : se hablan con respeto y cariño, su manera de expresarse fluye libre, sin ironías (esas pullitas que no cesan), dobles sentidos ni preguntas capciosas . Llegar a ese estado cuando se tienen muchos años de vuelo como pareja requiere ciertas competencias emocionales que los expertos resumen en las siguientes claves.

El amor duradero parte de un entorno amable , ese en el que ambos miembros de la pareja comparten los mismos valores . Un estudio publicado en Journal of Politics que analiza a 5.000 matrimonios mostró que el 95% de las parejas que no tienen ideologías políticas parecidas van a acabar separadas, aunque en los primeros estados de la relación, la diferencia ideológica parezca no afectar. "En estos casos, va a haber muchísima química sexual porque son relaciones con morbo, con gusto por lo prohibido, pero eso dura seis meses, a lo sumo, la fase del enamoramiento . A largo plazo, no funcionan", asegura la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro, autora del libro 'Adicta a un gilipollas'.

Tenemos la percepción de que los polos opuestos se atraen , algo que desmiente Ferreiro: "Los polos opuestos no se atraen. Son los complementarios quienes se atraen, con valores similares. Los opuestos son incompatibles . De hecho, muchos estudios revelan que solemos relacionarnos entre iguales. Hay una especie de monogamia cultural respecto a la política y la religión y buscamos lo más parecido a nosotros. Algunas personas dicen que les encanta lo contrario a ellas o que eliminan la ideología de su pareja, pero eso, como decíamos, no suele durar y trae muchos problemas y discusiones".

Para llegar a esa fase, es necesario que ambos miembros de la pareja tengan la voluntad de seguir siéndolo como resultado de una reflexión profunda y honesta. La inercia y el amor verdadero se llevan mal: se puede continuar como pareja instrumental, pero no bajo el refugio de una relación con sentido. Y esto tiene implicaciones en nuestra autoestima y en la autenticidad de la relación. Las señales de que falla el acuerdo de pareja son claras: "Si no tienes sentimientos hacia esa persona, te has apagado por dentro, te sientes triste e insatisfecho, percibes comportamientos tóxicos y ves que no hay compromiso, la recomendación sería hacer terapia de pareja. Y si no funcionara, el divorcio o la separación", propone Lara Ferreiro.