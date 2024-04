El consejo es localizar un lugar donde guardarla fuera de la vista. Lo más probable es que haya espacio para ella en un zapatero o en una balda. No obstante, casi todos los hoteles disponen de una banqueta para colocarla que resulta muy útil si no se quiere vaciar. Otro truco al respecto es mantenerla cerrada.

Al contrario, para otras personas, el orden en su casa no es una prioridad, de modo que tampoco lo es en una habitación de hotel; no les molesta que estén los zapatos tirados por el suelo o que se vaya amontonando la ropa encima de las sillas. Otra posibilidad es decidir no hacer nada y por tanto no mantener ningún orden precisamente porque se está de vacaciones. En estos casos será el personal de limpieza del establecimiento hotelero el que sufra las consecuencias y dependiendo de sus condiciones laborales y su tiempo disponible puede que tenga dificultades para que el resultado de su cometido sea perfecto.