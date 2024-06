Los puntos más calientes de España: los lugares en los que se alcanzan las temperaturas más altas

En algunas localidades de Andalucía el aire se hace irrespirable cuando llega la temida ola de calor y donde han llegado a registrarse 47,6 °C

Influye la llegada de los vientos saharianos desde África, que choca contra la orografía que rodea estas poblaciones calentando aún más el aire

Hay localidades en España llenas de encanto pero que en pleno verano es mejor no asomarse porque se transforman en auténticos infiernos. Sus habitantes se han ido acostumbrando, están obligados a guarecerse de un calor abrasivo durante la estación veraniega. En Uppers hemos localizado cuáles son los puntos que alcanzan las temperaturas más elevadas del país y que reciben el cariñoso apodo de las "sartenes de España”.

Cuando llega el verano, son muchos los días en los que los termómetros superan los 40º C y, peor aún, en las noches no bajan de los 30º C. El recalentamiento de las casas, de sus paredes y de sus tejados, de las aceras, de los muros… incrementa aún más ese calor absoluto que no deja ni respirar. Así son los veranos en muchas aldeas, pueblos y ciudades españolas y los expertos avisan de que iremos a peor, mucho peor.

No todas las casas están preparadas para soportarlo, ni están aisladas ni acondicionadas. Tampoco es común ni barato solucionarlo con el aire acondicionado. Los más afortunados cuentan con viviendas de muros muy anchos y de piedra que no dejan entrar ese infierno en el interior y les basta con cerrar ventanas y persianas hasta que se ponga el sol.

Así suelen ser las casas más antiguas de muchas poblaciones en las que las calles son estrechas para que también haya más sombra; una combinación que se convierte en el mejor de los refugios de la abrasadora estación. En cuanto a sus ciudadanos y ayuntamientos tiran de ingenio para ponerle remedio al calor con jornadas donde los comercios abren por la noche, actividades acuáticas o la instalación de originales toldos en sus calles y plazas.

Las 'sartenes' de España

En concreto, hay tres puntos que alcanzan las temperaturas más elevadas del país y, año tras año, normalmente en verano, son portada de los medios. Los meses restantes, la mayoría, se vive estupendamente bien, pero su ubicación exacta y la orografía que les rodea provoca que los termómetros ya en junio empiecen a batir récords. Además, tienen otro punto en común y es que los tres se encuentran en Andalucía, donde llega el viento mucho más cálido de África.

Écija

El pueblo sevillano de Écija, a medio camino entre Sevilla y Córdoba, es uno de estos puntos con la medalla al más caliente porque en varias ocasiones ha superado los 46º C en las últimas dos décadas. Si no hace este calorazo insoportable es un sitio precioso. Conocido como la Ciudad de las Torres por la altura de los campanarios de sus once iglesias, también dispone de más de diez palacios, siete conventos y varios museos. A pesar de sus temperaturas, la ubicación fue elegida por los romanos para fundar un asentamiento en tiempos del emperador Augusto al que llamaron Astigi. Otros pueblos de Sevilla cercanos a Écija alcanzan temperaturas similares como Sanlúcar la Mayor, Guillena, Osuna, Villanueva del Río o Minas.

Córdoba

El podio lo comparte con la misma ciudad de Córdoba donde en su aeropuerto en julio de 2017 se registró un récord absoluto de 46,9º C en una ola de calor que parecía la peor. Sin embargo, la cifra se quedó corta cuando en agosto de 2021, ante otra ola de calor aún más horrible, el pueblo cordobés de Montoro se coronó con 47,4º C. Esta población, a 40 minutos en coche de Córdoba, también merece una visita en cualquier otra estación. Igual que Écija aquí se establecieron los romanos, un lugar al que llamaron la Epora, y durante el reinado el emperador Augusto tuvo rango de municipio. Se encuentra en un gran meandro del río Guadalquivir y sus calles ascienden hasta coincidir en la Plaza de España, con la Iglesia de San Bartolomé, la Casa de los Palcos o el antiguo Palacio Ducal de Alba y Montoro, que hoy es el Ayuntamiento.

Andújar

Junto a Écija y Montoro siempre acaba en todos los medios el pueblo de Andújar, que pertenece a Jaén, por sus temperaturas extremas que bordean los 46º C. Está en pleno valle del Guadalquivir y los expertos subrayan que la culpa la tiene su localización y su geografía. Detallan que desde el continente africano llega el aire caliente para golpear directamente Andújar porque se encuentra en un área cerrada, que no permite que se escapen esas corrientes de aire sahariano, calentándose más todavía debido a que quedan bloqueadas entre las laderas del valle.

El más caluroso de toda España

No obstante, hay otro sitio que en realidad es el más caluroso de España. Se trata de La Rambla, un pequeño pueblo a 40 kilómetros al sur de Córdoba. Ese mismo verano de 2021 cuando Montoro tuvo 47,4º C, en esta localidad se registraron 47,6 °C, marcando el máximo récord en todo el país. En ese momento no se tuvo en cuenta la cifra debido a que su estación meteorológica automática estuvo varios días sin transmitir los registros.