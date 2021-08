Quienes también suelen pasearse por nuestro territorio son los actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones junto a sus hijos . En los noventa Douglas compró junto a su esposa en aquel momento, Diandra Lucker, una finca en Mallorca que por fin es de su total propiedad , pues hasta principios de 2020 la expareja disfrutaba de la mansión seis meses al año cada uno, pero el actor le compró su parte a Lucker. El verano pasado fue recurrente ver S'Estaca, el nombre de la finca, en las redes sociales de la familia, una mansión que incluso ha sido escenario de rodajes , como la serie de Netflix 'White Lines'. Lo que no cabe duda es que a la pareja hollywoodiense le encanta la isla, pues es frecuente verlos pasear por la zona o de compras en los negocios locales.

Aunque intentó pasar lo más desapercibido posible, ser un actor de Hollywood es lo que tiene y no tardó en ser reconocido. Mel Gibson decidió hace unos veranos visitar Granada vestido con total normalidad y luciendo una barba larga que no impidió que rápidamente algunas personas le reconociesen al instante. Eso sí, el actor fue de lo más tradicional, compró sus entradas para visitar la Alhambra e hizo la cola para esperar como cualquier otro turista de la ciudad. Como no, se paseó por la ciudad, disfrutó de su gastronomía e incluso acudió a un espectáculo de flamenco que tanto triunfa entre los visitantes.