Josefa Feitosa es abuela, pero no es la figura de abuela que se espera hoy en día. Cuando llega el momento en el que los nietos aterrizan en tu vida por lo general los abuelos se hacen cargo de cuidarlos cuando sus hijos no pueden. Pero cuando Josefa se jubiló en 2018 no invirtió su tiempo en su familia, en echar una mano a sus hijos, se dedicó tiempo a ella y al sueño de su vida: viajar por todo el mundo. Tras toda su vida en Brasil, vendió su casa, sus muebles y con la compañía de una mochila se ha dedicado a viajar por todo el mundo, desde la India hasta Francia, Egipto o Singapur.