Las últimas semanas están siendo un cúmulo de acontecimientos en plenas navidades ante la llegada de la variante ómicron del coronavirus que, si bien afecta con síntomas más leves, es mucho más contagiosa, haciendo que en pocas semanas hayamos superado con creces los 1.000 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada . Ante la vorágine de contagios, muchos se han quedado en casa sin poder viajar en estas fechas , padres que se iban a ver a sus hijos o hijos que volvían a casa por Navidad, como el turrón, y que no han podido subirse al avión para cenar en nochebuena o nochevieja con su familia. A la tristeza de no pasar esas fechas juntos se le une perder un vuelo y ¿también el dinero?

Por lo general, al dar positivo por coronavirus y no viajar, perder el vuelo y el dinero pasa por un momento a un segundo plano y, cuando lo recuperamos en nuestro pensamiento, creemos que no nos devolverán el dinero y que está todo perdido. No obstante, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha querido recordar los derechos de los ciudadanos en los viajes en estas fechas en las que la movilidad, y los contagios, crecen considerablemente.