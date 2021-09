Los viajes comenzarán como pronto en noviembre

El programa de Termalismo tampoco arranca el 1 de octubre

Los usuarios están confundidos y no saben a qué atenerse

Si quieres viajar con el Imserso, o disfrutar del programa de Termalismo tendrás que esperar, por lo menos, hasta noviembre. Ni los viajes ni el programa de balnearios arrancarán en octubre, como estaba previsto. Te contamos las claves del retraso.

Los viajes atascados

El plazo para solicitar los viajes del Imserso acabó el 31 de julio, y muchos esperaban que los primeros usuarios salieran en octubre, pero no va a ser así. Hasta noviembre, como pronto, no habrá viajes. Así lo han confirmado a este medio fuentes cercanas al Imserso.

Otros años por estas fechas las agencias echaban humo vendiendo los viajes, pero este año, a falta de una semana para que empiece octubre, ni siquiera se ha adjudicado el contrato. Si no hay contrato con las adjudicatarias, estas no pueden preparar sus ofertas y venderlas tanto en sus plataformas web como en las agencias de viajes. Incluso si se adjudicara el contrato hoy mismo, no habría tiempo material para preparar las ofertas, hacérselas llegar a las agencias, y ponerlas a la venta para los que han conseguido plaza y quisieran viajar en octubre. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), cree que es algo “materialmente imposible”.

Dos motivos para el retraso

Hay tres grupos que optan a los casi 740 millones de valor estimado del contrato de los viajes, Mundiplan, Logitravel y Mundo Senior. Una pelea que no está exenta de zancadillas. La última es que Traveltino (Logitravel) no dispone de un punto de venta en Arucas (Canarias), algo que es obligatorio, y no ha alcanzado un acuerdo con Halcón Viajes (Mundo Senior), que sí tiene punto de venta. El Imserso ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que aclare si esa falta de acuerdo es una vulneración de la libre competencia. Hasta que se resuelva este punto, no se adjudicará el contrato. No se sabe cuánto tardará este trámite, y desde la CNMC no han querido pronunciarse sobre este asunto.

La otra razón por la que no se ha adjudicado el contrato es que Mundiplan ha presentado una oferta llamativamente baja, y la mesa de contratación ha pedido explicaciones. Hasta que no se resuelvan estos puntos, no se adjudicará el contrato.

Además, una vez adjudicado el concurso, se abre un plazo de 20 días para presentar y resolver recursos. Si se presentaran recursos, se podría retrasar casi otro mes el proceso.

Lo que hay detrás

Detrás de este lío administrativo está la mala gestión del programa de viajes en los últimos años y los distintos frentes que el Instituto de mayores tiene abiertos por este motivo. Recientemente la Audiencia Nacional falló a favor de Mundiplan en su disputa contra la adjudicación a Mundosenior (Turismo Social ahora) de varios lotes de los concursos de 2015 y 2019. Los actuales responsables del Imserso no quieren repetir estos errores y andan con los pies de plomo.

Por otra parte, desde el sector hotelero entienden que la pandemia no es excusa para el retraso que ha existido en la elaboración de los pliegos del concurso y la adjudicación del mismo, y acusan al Imserso de "desidia" e "incompetencia".

Entre los profesionales hay incertidumbre. Fuentes del sector consultadas por uppers esperan que las ventas puedan arrancar el próximo mes de octubre y los viajes lo hagan en noviembre. Pero otros más pesimistas temen que el programa no se pueda reactivar hasta 2022.

Termalismo

Tampoco el Termalismo empezará en octubre, como estaba previsto tal y como afirmó en varias ocasiones la ministra de Bienestar Social, Ione Belarra, responsable de ambos programas. El programa de Termalismo incluye 58.000 plazas entre octubre y diciembre de 2021 que están en peligro.

Aquí el problema está en que el procedimiento que se ha venido utilizando en los últimos 30 años ahora no vale. "Hasta ahora el Imserso invitaba a los balnearios a participar en el programa, y los que aceptaban las condiciones firmaban el contrato. Lo que pasa es que la tramitación, validación y valoración de las solicitudes tarda unos meses, con lo que el programa podía empezar en una fecha determinada, pero los contratos se firmaban algunos meses después. Las facturas generadas hasta el momento de la firma se llevaban a convalidación del Consejo de Ministros, y se pagaban posteriormente, esto se ha hecho con Gobiernos del PSOE y del PP, no es un tema de ideologías, sino de procedimiento administrativo, y es completamente legal. Lo que pasa es que ahora no están dando esa posibilidad, sencillamente la gente no puede entrar en los balnearios, porque el Imserso no ha puesto fecha de comienzo" explica Miguel Mirones, presidente de la Asociación de Balnearios Anbal.

Las razones del Imserso

Fuentes cercanas al Imserso explican que "el objetivo es poner en marcha el programa en las próximas semanas. La tramitación individual es compleja. Ha sido necesario tener garantías de las autoridades sanitarias para permitir los desplazamientos y las estancias. Hay que garantizar también que todo se hace de acuerdo a la ley y a los criterios de contratación pública", explican dichas fuentes.

Para el director de uno de los balnearios participantes que prefiere guardar el anonimato, "se trata de una excusa peregrina. Si hubieran hecho su trabajo a tiempo no estaríamos en éstas. El programa es el mismo que otros años, incluso con el mismo coste de las plazas. Lo que no es normal es que no digan la fecha en que el programa va a ponerse en marcha. Los balnearios han abierto y preparado sus instalaciones y han contratado al personal, lo que supone unos costes elevadísimos, a la espera de que el 1 de octubre lleguen los usuarios del programa", explica M.T.

Las fuentes del Imserso consultadas al respecto afirman que "no se pueden prestar servicios sin contrato. El Imserso es partidario de aplicar el programa para todos los balnearios a la vez. Existen impedimentos con alguna de las empresas, como la existencia de deudas con la Administración. En cuanto a la posibilidad de poner en marcha el plan según se vayan firmando los contratos, esto provocaría agravios comparativos".

Los balnearios contra las cuerdas

Desde la asociación de balnearios se alerta de que si el programa de Termalismo no arranca en octubre, esto supondrá el cierre de muchos establecimientos ya muy tocados tras más de un año parados. Además, protestan porque esta indefinición impide ofertar a los clientes tratamientos y estancias de forma privada, "porque los clientes están a la espera de lo que diga el Imserso, y de si se les concede o no plaza. Esto paraliza cualquier actuación comercial y confunde a los clientes", explican desde la asociación de balnearios Anbal.