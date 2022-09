La felicidad era el cole: ¿es posible hacer amigos a los 50 como cuando eras pequeño?

De pequeños, hacer amigos era fácil . Estaban en el colegio, entre los vecinos, en el pueblo de tu familia o en la playa a la que acudías año tras año. Eran amistades no siempre largas, pero sí muy satisfactorias. Te hacían feliz . Hasta que llegaste a los 50, hacer amigos era la consecuencia natural de exprimir la juventud , los primeros trabajos, la experiencia de tus primeras parejas, la creación de tu familia... ¿Qué impide que todo siga igual?

Empecemos por lo más triste. A los 50 es posible que te hayas quedado sin los amigos de toda la vida. Algunos porque, desgraciadamente, ya no viven y otros, porque han cambiado de entorno . Las circunstancias de la vida adulta pueden hacer que amistades que parecían duraderas terminen en el fondo de nuestro armario emocional.

Seguimos con la música (ahora un bolero): "Dicen que la distancia es el olvido" . No es necesariamente cierto. En los tiempos del mail, el whatsapp y las vídeo-llamadas no tendríamos que dejar de contactar con alguien solo porque está lejos. Pero la relación se quedaría corta. La amistad implica siempre compartir experiencias y tiempos , lo que nos lleva al siguiente punto.

Trabajo, casa, obligaciones familiares. Es una triada tan necesaria como exigente. De hecho, puede consumir el tiempo que debemos dedicarle al ocio, los amigos o la sana costumbre de no hacer nada. En el caso de los amigos, si de verdad queremos una amistad perdurable, hay que invertir tiempo. Según un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships hacen falta más o menos unas 50 horas para considerar a alguien un amigo casual, 90 para considerarlo un amigo de verdad y 200 para una amistad íntima.