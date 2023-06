Ya están de vacaciones y te desesperas viendo cuánto tiempo pierden viendo tontadas en Tik tok. Te gustaría que dedicaran algo de su tiempo a la lectura y que disfrutaran de un buen libro tanto como disfrutas tú pero... las pantallas han modificado su cerebro , que ahora les demanda estímulos constantes y breves. Su capacidad de concentración es menor que la nuestra, y el esfuerzo y los tiempos que requieren la lectura no van con las nuevas formas de consumir contenidos.

Pero no está todo perdido. Un grupo de profesionales de la comunicación ha puesto en marcha la Iniciativa Camaleón, una propuesta para que los adolescentes se reenganchen a la lectura y no la abandonen del todo. ¿Una quimera? La lectura es clave para interpretar la información en contextos donde cada vez tienen más presencia los sesgos y la desinformación. Leer es formarse una opinión, cuestionar y, también, aprender a tomar decisiones. Leer promueve y fortalece un pensamiento crítico. En el informe recientemente publicado nos dan algunas recomendaciones para que no nos demos por vencidos. Merece la pena intentarlo.