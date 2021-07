Es verano y los desplazamientos se disparan. En tren, avión, coche… sea como sea, todo el que sale de vacaciones quiere llegar a su destino para desconectar, o al menos intentarlo, durante unas semanas y volver al trabajo y a la rutina con las pilas cargadas. Dependiendo del lugar que visitemos es probable que necesitemos un coche de alquiler para movernos y poder descubrir parajes que, sin el vehículo, nuestra retina no podría admirar. Ese coche de alquiler nos da cierta tranquilidad porque, obviamente, no es nuestro, pero, ¿podemos pisar el acelerador al al libre albedrío? ¿O aparcar donde queremos sin pensar en las consecuencias? ¿Me llegará a mí la multa o se hace cargo la compañía?

Cuando alquilamos un coche este no pasa a ser nuestro, pero sí que el usuario obtiene sus derechos de uso durante el tiempo que estipula el contrato . Por tanto, pese a que el coche no es tuyo, si eres tú el que comete la infracción, serás tú quien tenga que hacerse cargo de la sanción y de abonar la cantidad requerida, aunque la matrícula está registrada a nombre de la empresa.

La segunda es la que llega de sorpresa, pues no siempre se notifica al momento, sino que te encuentras la notificación en el buzón. En este caso la multa llega primero a la empresa de alquiler de vehículos, que es la que se encarga de hacer saber a la administración qué cliente , por los datos de la sanción, es el que ha cometido la infracción para así enviarle la multa.

Pero mucho ojo, porque puedes llevarte una doble, y desagradable, sorpresa que termine por amargarte las que iban a ser tus grandes vacaciones. Dependiendo de la compañía de alquiler y las condiciones del contrato, es posible que por la gestión de los datos se te haga un cargo en tu tarjeta, cosa que no pasaría si las autoridades dan el alto en el momento de la infracción. Además, aunque no siempre es efectivo, si esto ocurre en el extranjero se puede intentar recurrir la multa alegando indefensión por estar escrita en un idioma que no es el español.