Ponerse al volante de un vehículo es una responsabilidad, más aún con los continuos cambios que se dan en las normas de tráfico y a los que hay que estar atento para no incumplirlas y que, sin querer, estemos cometiendo una infracción que puede acabar en multa. Hay situaciones en carretera que no se producen premeditadamente como, por ejemplo, quedarse sin combustible a mitad de trayecto, algo que suele producirse tras confiarse demasiado con la reserva, un despiste o una mala planificación al no encontrarte con una gasolinera durante tu conducción. Ahora bien, ¿pueden multarte por quedarte sin combustible? Pues sí y no, depende de varios factores.