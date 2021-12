Las ventas de los coches eléctricos siguen subiendo pese a que la cuota de mercado aún sea baja, lejana a otros países como Francia o Alemania. No obstante, en noviembre uno de cada diez turismos vendidos en España era eléctrico, pero al igual que cuenta con grandes beneficios, hay que tener en cuenta los inconvenientes , y con el invierno recién estrenado, aunque el otoño nos ha traído temporales de viento, lluvia y nieve, hay que recordar que el frío no es el mejor amigo de los vehículos electrificados.

No obstante, aquí también entra en juego el uso del climatizador del coche. Activar la calefacción está bien para ir en el coche a una buena temperatura sin muchas capas de ropa para realizar una conducción cómoda, pero es un gasto más de energía que reduce la autonomía que nuestro vehículo tiene para transitar por carretera. Además, la propia batería gasta energía en mantenerse a una buena temperatura para funcionar a la perfección. Con ello no se quiere decir que no se active la calefacción, solo que no hay que abusar de ella.