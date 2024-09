Los amantes de los coches clásicos están de enhorabuena. El Gobierno ha aprobado por fin un nuevo Reglamento de Vehículos Históricos con el que se pretende abaratar y agilizar el proceso para quienes posean un automóvil que por su antigüedad, interés o singularidad merezcan una consideración especial. Hasta ahora convertir un coche en histórico no era ni fácil ni barato . Eso cambiará con el nuevo reglamento, que entra en vigor el próximo 1 de octubre tras su publicación este miércoles en el BOE.

Según la DGT, en España hoy hay unos 47.000 vehículos históricos , cifra muy alejada de los 400.000 de Francia, los 600.000 de Alemania o el millón y medio del Reino Unido. El objetivo con la nueva ley es que ese número se eleve a unos 200.000 . No es un logro descabellado si tenemos en cuenta que en 2022 había registrados más de 3,9 millones de coches con una antigüedad superior a 30 años, muchos de los cuales habrán terminado en un desguace. Los cerca d e 800 euros que costaba el proceso para hacer histórico un coche hacían desistir a muchos. Los 80 euros que costará a partir de ahora ahora facilitarán muchas decisiones.

En realidad, los requisitos para que un vehículo sea catalogado como Histórico son muy similares a los que dicta el reglamento actual, vigente desde 1995, incluido que tenga al menos 30 años y se mantenga en su estado original o tener ligeras modificaciones que no comprometan su singularidad. Eso deja fuera a miles de candidatos que cumplirían por edad pero sencillamente no están en condiciones de circular. Ahora, sin embargo, se establecen dos categorías distintas: Grupo A y Grupo B ; con procedimientos de clasificación independientes.

En el Grupo B se incluyen los vehículos que no cumplan con los requisitos del primer grupo, además de aquellos que sí que cumplan, pero prefieran obtener una matrícula histórica por no corresponderse la ordinaria asignada con la de la fecha de fabricación o matriculación. También entrarán en este grupo los vehículos importados, con matrícula extranjera que no tengan la ITV en vigor.