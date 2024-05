La vitamina C es un antioxidante que protege, previene o retrasa el daño celular en la piel que genera la contaminación o los rayos UV

La mayoría de los sérums con vitamina C también tienen ácido ferúlico y la vitamina E, tres componentes que al formularse juntos se potencian sus efectos

Menopausia y piel: guía para recuperar el colágeno naturalmente

La vitamina C es indispensable para el organismo y, entre sus muchos efectos, interfiere en la reparación de los tejidos incluyendo la parte más visible que es la piel, porque una de sus funciones es estimular la síntesis de colágeno. Con ello, además de incluir en nuestra dieta alimentos ricos en vitamina C, podemos utilizar cosméticos para el rostro, el cuello y el escote formulados con esta vitamina para beneficiarnos de sus propiedades.

En Uppers nos hemos centrado en los sérums y hemos consultado qué sérums con vitamina C de 2024 para el cuidado de tu piel son los más recomendados y cómo deben incorporarse a la rutina diaria para sacarles el máximo provecho.

Los sérums formulados con vitamina C se aplican entre una y dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse. Esta periodicidad dependerá del tipo de piel, de lo que necesite y del grado de tolerancia, ya que en determinados casos este componente genera irritación en su aplicación directa sobre la piel. El consejo es que en caso de provocar una reacción se consulte con el dermatólogo.

Probablemente, indique probar primero un sérum con una baja concentración de vitamina C, utilizarlo escalonadamente, por ejemplo, cada dos o tres días, y después aumentar la frecuencia, siempre prestando atención a cómo reacciona la piel del y a la sensaciones. La vitamina C puede provocar picazón, que suele pasarse enseguida. De todos modos, los expertos destacan que por muy bueno que sea el producto no es una obligación utilizarlo porque siempre hay pieles muy sensibles o reactivas que no toleran ciertos componentes.

El modo de utilización de un sérum con vitamina C en el rostro, en el cuello y en el escote, ya sea de día o de noche, siempre es el mismo. El paso inicial es limpiar la piel en profundidad y a posteriori ya se puede aplicar el sérum, del que solo son necesarias entre dos y tres gotas. A continuación es cuando se deben usar el resto de los cosméticos hidratantes y nutritivos, que ayudan a calmar ese picor inicial. El último paso y también imprescindible, es utilizar el protector solar con un FPS 30 como mínimo antes de salir a la calle. En cuanto a su almacenaje, conviene guardarlo en un lugar fresco y oscuro para que el sérum con vitamina C no pierda sus propiedades.

Beneficios de la vitamina C para la piel del rostro

La consulta más común de los usuarios es para qué sirve un sérum con vitamina C. Los dermatólogos subrayan que su punto fuerte es que es un antioxidante, un elemento que protege, previene o retrasa el daño celular porque actúa como barrera o con una acción restauradora de las consecuencias que generan en la piel los radicales libres y el estrés oxidativo. Los responsables de este estrés oxidativo son la contaminación ambiental, los rayos UV, los productos químicos y muchos otros factores a los que la piel se expone de forma constante y a diario. Así, la lista de beneficios de un sérum con vitamina C es muy completa:

Retrasa el envejecimiento dérmico y en consecuencia mantiene la piel joven: la vitamina C ayuda a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres y la contaminación ambiental lo que retrasa la aparición de las arrugas prematuras. Cuando se aplica un sérum de vitamina C por la mañana actúa como un antioxidante que repara los daños que producen los rayos solares.

y en consecuencia mantiene la piel joven: la vitamina C ayuda a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres y la contaminación ambiental lo que retrasa la aparición de las arrugas prematuras. Cuando se aplica un sérum de vitamina C por la mañana actúa como un antioxidante que repara los daños que producen los rayos solares. Aporta firmeza y elasticidad a la piel: por las noches la vitamina C estimula la síntesis de colágeno lo que ayuda a reparar los tejidos dérmicos con lo cual la piel se mantiene elástica y firme retrasándose también la aparición de las líneas de expresión y las arrugas.

a la piel: por las noches la vitamina C estimula la síntesis de colágeno lo que ayuda a reparar los tejidos dérmicos con lo cual la piel se mantiene elástica y firme retrasándose también la aparición de las líneas de expresión y las arrugas. Previene la aparición de manchas oscuras y unifica el tono de la piel: la vitamina C a su vez inhibe la producción de melanina reduciendo la hiperpigmentación y la aparición de manchas. Además aclara las manchas existentes unificando el tono del conjunto del rostro.

de la piel: la vitamina C a su vez inhibe la producción de melanina reduciendo la hiperpigmentación y la aparición de manchas. Además aclara las manchas existentes unificando el tono del conjunto del rostro. Es antiinflamatoria: calma la piel irritada, sobre todo en aquellas dermis propensas al acné, y reduce la aparición de poros.

Por otra parte, la investigación ha demostrado que en cosmética la vitamina C funciona mejor junto al ácido ferúlico y la vitamina E. El ácido ferúlico también previene el envejecimiento celular, debido a su potente acción antioxidante que neutraliza los radicales libres evitando el envejecimiento prematuro que provocan, reduce el daño causado por los rayos UV y además actúa como despigmentante. En cuanto a la vitamina E igualmente es antioxidante y a su vez inhibe la producción de melanina ayudando a unificar el tono. De este modo, los tres compuestos formulados en un mismo sérum amplifican sus efectos.

Estos son los sérums de vitamina C de 2024 para el cuidado de la piel del rostro y del cuello más recomendados:

Serum C-Firma Fresh de Drunk Elephant

Se trata de un sérum formulado para aplicar de día que se presenta en dos recipientes, uno con un sérum líquido y otro con la vitamina C en polvo, para que el contenido de ambos sea mezclado antes de utilizarse por primera vez. Tiene un efecto iluminador de la piel, aclara las manchas oscuras, reduce la flacidez y rebaja las líneas de expresión. Además, el cosmético incorpora ácido ferúlico y vitamina E, lo que aumenta su eficacia. El resultado es una piel más tersa y brillante.

La concentración de vitamina C en el Serum C-Firma Fresh de Drunk Elephant es del 15%, es de absorción rápida y se comercializa a un precio medianamente asequible teniendo en cuenta que si se utiliza dos veces al día puede durar hasta cuatro meses.

C E Ferulic SkinCeuticals

Este sérum es uno de los primeros que se presentó en el mercado y su eficacia es avalada por su gran número de adeptas. La concentración en el producto de vitamina C al 15 %, la vitamina E y el ácido ferúlico protegen contra las agresiones ambientales, favorece la reducción de las líneas de expresión y de las arrugas, ayuda a unificar el tono y reducirlas manchas y a su vez proporciona firmeza e iluminación. Como agentes hidratantes contiene glicerina y ácido hialurónico y se aconseja para pieles secas, normales y sensibles. El único inconveniente es su precio, mucho más elevado que el resto de propuestas.

Sérum Intensive Vitamine C² Double Concentré de Esthederm

En este caso, se ha formulado con dos tipos de vitamina C: un 10% de vitamina C pura proveniente del ácido ascórbico y un 2% de provitamina C del glucósido de ascorbilo. Antes de su uso es necesario activar la fórmula para que se mezclen sus componentes principales. Después, ya se puede aplicar entre tres y cinco gotas en el rostro, el cuello y el escote. Su acción antioxidante aporta luminosidad y elasticidad en muy poco tiempo, el precio es bastante razonable y se puede adquirir en farmacias y en establecimientos especializados.

Endocare Radiance C Proteoglicanos Oil Free de Cantabria Labs