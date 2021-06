Ya es verano y se ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a la temporada de piscinas, playas o pantanos a los que irnos a dar un baño y teñir nuestra piel de un tono más oscuro. Aunque como ya sabemos, hay que ser precavidos con las horas que pasamos al sol y siempre cuidando la piel con el protector adecuado . La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) lo recuerda, cada año se diagnostican en el mundo unos tres millones de casos de cáncer de piel no melanoma y más de 130.000 casos de melanoma, en España durante 2018 más de 21.000 personas fueron diagnosticadas. Dado que el sol es un arma de doble filo, es necesario conocer el capital solar , un concepto que se acuña a la exposición solar que nuestra piel puede aguantar a lo largo de la vida.

Los dermatólogos no se cansan de repetir la frase de que "la piel tiene memoria", especialmente en esta época en la que el índice ultravioleta sube desmesuradamente y nuestra piel puede verse más dañada. Ahora bien, el capital solar no es, ni mucho menos, infinito pero, ¿podemos saber de alguna forma cuánto es? Lo cierto es que no con exactitud, tampoco es un reloj, pero sí que podemos hacernos una idea en base a ciertos factores, como nuestro tipo de piel o cómo la hemos cuidado y mimado durante el paso de los años.