Si el problema es el acortamiento de los telómeros, la solución estaría en hacerlos crecer de nuevo, pero el asunto no es tan sencillo. “Los telómeros no pueden regenerarse, por decirlo así. En teoría las terapias con telomerasa ayudarían a recrecer los telómeros, pero tienen bastante riesgo. El objetivo no es volver a hacer crecer a los telómeros, sino conseguir que la velocidad de acortamiento sea menor”, explica Madrigal.

Por el momento, Life Length no comercializa ningún senolítico. Su modelo de negocio se dirige más hacia los análisis predictivos y sigue avanzando en facilitar la vida de sus clientes. “Hemos sido la única empresa del mundo capaz de sacar al mercado un biomarcador para la detección del cáncer de próstata, basado en las variaciones teloméricas. Hasta ahora para establecer este diagnóstico se necesitaba hacer una biopsia, que es un método mucho más invasivo, tiene ciertos riesgos y es mucho más caro. Con nuestro sistema con un análisis de sangre se comprueba si existe una alta probabilidad de tener cáncer de próstata para que el urólogo pueda actuar en consecuencia”, explica. Hasta ahora nadie ha conseguido frenar el envejecimiento, pero se ha ralentizado muchísimo. El envejecimiento no es obligatorio en la naturaleza. Hay especies que no envejecen nunca o que son potencialmente inmortales; otras que viven cientos o miles de años. No hay nada en la biología, la física o la química que ponga límite a la capacidad de que a partir de una célula salgan dos. La ciencia sigue investigando si en los telómeros está el elixir de la eterna juventud, y una empresa española está a la cabeza en este camino.