También es noticia la diferencia con la que Michel Jordan, que en febrero próximo cumple 62 años, ha vivido sus dos matrimonios. Hoy protege a sus dos hijas pequeñas de los medios y de las redes sociales. La intimidad es la prioridad de su actual familia . En su primer matrimonio, su lanzamiento al estrellato mundial gracias al baloncesto le pilló desprevenido y no protegió de la misma forma a sus tres primeros hijos.

Cuando Michael Jordan inició su relación con Yvette Prieto ya había aprendido la lección. Ella tiene 46 años, nació en Cuba, es empresaria y modelo . Se conocieron en una discoteca en Miami en 2007. Él ya estaba retirado del baloncesto y a ninguno de los dos les importó la diferencia de edad. Empezaron a vivir juntos sin dejar que nadie se inmiscuyera en sus planes y dejando fuera de sus vidas a la prensa. Además, dicen los amigos de Michael que “en Yvette encontró una paz que no había tenido en años”.

Ha lanzado junto a su padre Heir Inc., un holding que pretende construir una plataforma en la que las estrellas del deporte conecten con sus fans. Así pueden acceder a productos de entretenimiento, de consumo y al lanzamiento de tokens no fungibles (NFT) así como a beneficios exclusivos. Además, es cofundador de Jordan Avakian Group y director de innovación digital en Jordan Brand, una subsidiaria de Nike Inc.,