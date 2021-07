No ha podido ser. Tras una fase de grupos con varios tropezones, la Selección Española llegó a la semifinal de la Eurocopa tras sufrir en octavos y cuartos yendo a prórroga e incluso a penaltis, y en el partido frente a Italia en el que nos jugábamos el pase a la final volvió a ocurrir. Empate 1-1, prórroga y, de nuevo, penaltis, donde caímos derrotados . "Una lotería, puro azar", dicen muchos, pero lo cierto es que no. La tanda de penaltis está llena de ciencia , ya nos lo explicó el divulgador científico José Manuel López Nicolás hace unos días, que ahora ha analizado en su cuenta de Twitter por qué hemos perdido.

Ese sorteo es clave. No solo lo cuenta López Nicolás en su hilo de Twitter, también lo contaba a Uppers en una entrevista, "si el equipo que lanza primero marca, tiene un 60% de probabilidades de ganar la serie" y que explica más ampliamente en su libro, 'La ciencia del deporte' .

Por ejemplo, más allá de que si el primer equipo en tirar a puerta marca tiene un mayor porcentaje de ganar, también entra en juego quién es el que tira primero a puerta. Lo dice la ciencia y así lo cuenta el científico en su libro, el primer tirador de la tanda de penaltis debe ser el mejor lanzador . Luego hay otras muchas estadísticas, como a qué zona van la mayoría de penaltis , o que el portero vista una camiseta de colores vivos que distraiga y se mueva bastante para descentrar al lanzador, algo que hemos visto en Unai Simón, que unas veces ha salido bien y otras no tanto.

Que el público tras la portería fuese el italiano también tiene influencia. Si es el rival el que tienes delante, el porcentaje de marcar disminuye, pero si es tu afición la que te anima detrás de la portería, la probabilidad de ganar crece. Y ojo, que el tiempo que el jugador tarda en chutar también influye. Cuanto más se retrasa en lanzar, más se piensa en las consecuencias de fallar y, por tanto, más posibilidades hay de que el penalti no suba al marcador.

López Nicolás también ha comentado sentirse de acuerdo con un comentario que Gerard Piqué hacía anoche sobre el partido. El exjugador de la Selección contaba que "no es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja", decía coincidiendo con lo que cuenta el científico.