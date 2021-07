Jesús García Bragado, el atleta con más Juegos Olímpicos: dispuesto a luchar por la medalla a los 51

Hace apenas unos meses hablábamos de cómo muchos deportistas rompían la barrera de los 30 años y seguían teniendo carreras de éxito para retirarse más tarde de lo que se acostumbra en su profesión . Uno de esos casos está de plena actualidad. Con el inicio de los Juegos Olímpicos volvemos a seguir la pista a algunos de los deportistas más reconocidos de España y damos la bienvenida a otros tantos que se estrenan en esta edición que, de no ser por la covid, debería haberse celebrado el año pasado. Entre los más que veteranos está una cara que hará historia en estos juegos de Tokio: Jesús Ángel 'Chuso' García Bragado.

El marchador, de 51 años, llega a Tokio batiendo un récord: será el único atleta olímpico en participar en ocho juegos , ya que hasta el momento estaba empatado en siete con la jamaicana Merlene Ottey. Su primer sueño olímpico fue en casa, en Barcelona 92, un sueño que ha ido completando poco a poco casi sin darse cuenta en los 50 kilómetros marcha. "En Pekín 2008 ya tenía 38 años y plantearme que llegaría a Londres, con 42, ya me pareció bastante aventurado", reconocía en una entrevista con Efe.

Bragado ha dicho en diversas entrevistas que si hace 29 años, en Barcelona 92, le dicen que participaría en unos octavos juegos creería que es totalmente imposible. "Pensaba que podría competir entradito en años, pero no que sería competitivo con más de 50" , declaró al diario Marca. Tanto en Atenas como en Pekín rozó el metal olímpico tras quedar quinto y cuarto respectivamente, aunque tiene varias medallas de mundiales, ahora reconoce que de haber logrado el sueño olímpico en aquellos juegos, puede que la relajación no le hubiese traído hasta aquí.

La espinita de la medalla, de no haber sorpresas, se le quedará clavada por su naturaleza inconformista, pues ha reconocido que a pesar de llevar tanto juegos, siempre llevará dentro el no poder haber subido al podio a recoger una medalla olímpica. Pese a ello, en Atenas y Pekín atletas rusos quedaron por delante de él que luego dieron positivo en dopaje, por lo que ha explicado que se queda con la sensación de que podría haber subido a ese podio pero que, por circunstancias de la vida, no ha logrado.