Cuando bajan las temperaturas, tendemos a estar más tiempo en espacios cerrados y cerca de otras personas que pueden contagiarnos los virus que causan el resfriado y la gripe. Una buena alimentación puede ayudarnos a fortalecer el sistema inmunitario para no evitar el contagio o a aliviar los síntomas y las complicaciones si ya hemos contraído el virus.

Las frutas cítricas son ricas en vitamina C, una sustancia considerada esencial para prevenir los resfriados y para ayudar a contrarrestar los síntomas. Es bueno iniciar el consumo de cítricos, tan pronto como estén en temporada, para fortalecer el organismo. Así que adelante con mandarinas, naranjas y pomelos – aún mejor si son orgánicos-. Además de los cítricos, no se olvide de todos los otros alimentos ricos en vitamina C y de consumir gran cantidad de frutas frescas, como el kiwi y las granadas.